Northgard: Wikinger-Strategie erhält neue "Clan der Raben"-Fraktion - 4Players.de

Shiro Games hat mit dem Clan der Raben die erste neue Fraktion für die am 22. Februar 2017 in den Early Access gestartete Aufbau-Strategie Northgard veröffentlicht. "Mitglieder des Clans der Raben sind großartige Forscher und Händler, aber Spieler sollten sich vor ihrer Hinterhältigkeit in acht nehmen. Ihre mächtige Flotte erlaubte es ihnen, unter den Ersten zu sein, die Fuß auf Northgard setzten.Dazu bekommen die frechen und flinken' Raben' noch ein neues Gebäude. Die 'Seefahrer Halle' ersetzt den Langschiffdock, was es ihnen erlaubt, Gebiete schneller auszukundschaften. Der Clan hat auch die Fähigkeit Söldner anzuheuern, um ferne Territorien anzugreifen und für ihre Kolonisierung mit Kröwns anstatt Essen zu bezahlen", heißt es von den Entwicklern.Neben dem neuen Clan soll das Update des Wikinger-Strategiespiels (zur Vorschau ) auch zahlreiche Hot Fixes und Verbesserungen enthalten ( Details ). Unter anderem will man das Kampfsystem überarbeitet, die Steuerung und das Balancing verbessert sowie die Möglichkeit, Slots für Gebäude zu kaufen, hinzugefügt haben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Early Access