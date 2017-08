Northgard: Erste Spielszenen und Details zur Einzelspieler-Kampagne des Aufbauspiels - 4Players.de

Das an Siedler erinnernde und auf Steam ( Early Access ) ziemlich erfolgreiche Aufbauspiel Northgard wird demnächst mit einer Einzelspieler-Kampagne erweitert. Auf der gamescom zeigte uns Nicolas Cannasse (Mitbegründer von Shiro Games) eine frühe Alpha-Version aus dem Story-Modus. Insgesamt soll der Solo-Feldzug zwischen 12 und 16 Missionen umfassen und ungefähr 20 Stunden Spielzeit bieten. Nach einem anfänglichen Tutorial arbeitet man sich als König immer weiter auf einer Insel der Marke "Neuland" via Weltkarte vor. Dabei wollen die Entwickler sicherstellen, dass weiterhin die unterschiedlichen Clans autark bleiben und nicht am grundlegenden Spielprinzip gerüttelt wird.Zwischen den Missionen wird es Zwischensequenzen im Diashow-Stil mit Sprachausgabe geben. In den Missionen selbst, führen (nicht animierte) Charakter-Porträts die Geschichte fort, wobei noch unklar ist, ob eine Vertonung der Dialoge ansteht oder nicht. In der zehnten Mission muss man sich zum Beispiel auf den Großangriff einer Armee vorbereiten, die attackiert, sobald das Eis geschmolzen in Jahr 5 geschmolzen ist. Bis dahin muss man eine funktionierende Siedlung aufgebaut und genügend militärische Einheiten rekrutiert haben, wobei man mit zwei weiteren computergesteuerten Verbündeten gemeinsam spielt. Bonusziele sind ebenfalls geplant - zum Beispiel: kein Verbündeter wird vernichtet.Das folgende Video zeigt Spielszenen aus einer frühen Alpha-Version der zehnten Kampagnen-Mission. Shiro Games schätzt, dass die Kampagne im ersten Quartal 2018 (Januar bis März 2018) startklar sein könnte.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Kampagne Mission 10 Alpha