Passend zum Jahreswechsel haben die Entwickler (Shiro Games) von Northgard auf das vergangene Jahr zurückgeblickt . So war das Aufbau-Strategiespiel eigentlich nur für Solo-Spieler gedacht, sollte lediglich vier Clans umfassen und ungefähr sechs Monate in der Early-Access-Phase verbleiben. Aber durch den großen Erfolg haben sich die Pläne geändert.Insgesamt zehn Monate nach dem Early-Access-Start sind schon fast 500.000 Exemplare verkauft worden und seither hat sich das Entwicklerteam von neun auf 15 Mitarbeiter vergrößert. Northgard verfügt derzeit über sechs Clans, einen Mehrspieler-Modus und mehr Geländearten, Einheiten und Gebäuden als ursprünglich geplant. Im Januar 2018 sollen die dedizierten Multiplayer-Server an den Start gebracht werden und auch die Test-Version der Kampagne (vier Missionen) soll bald zugänglich sein.Shiro Games schätzt , dass die Vollversion im Februar oder März 2018 erscheinen könnte. Nach der Veröffentlichung von Version 1.0 sollen neue Clans, Spielmechaniken und Co. implementiert werden.Letztes aktuelles Video: Eber-Clan