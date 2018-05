Warriors now have a damage bonus against Shield Bearers.

We changed the Gold income coming from trading with the Giants

Trade victory has been slightly modified: You can now build a Lighthouse event if the Trade Victory isn’t enabled Greater Trade Routes now grant +1, +3 and +6 happiness depending on the level of the route.



Für Northgard ist das erste Update nach dem Verkaufsstart des Spiels erschienen. Mit dem Patch wird die "Northgard Trials League" mit einem neuen Ranglisten- und Ligasystem basierend auf "Glory Points" eingeführt. Passend hierzu wird die ausgewogene Kartenerstellung (Balanced Map Generation) implementiert, damit die einzelnen Spieler bzw. Teams die gleichen oder ähnliche Startbedingungen haben. Neu sind außerdem "riesige Karten" für bis zu acht Spieler im Einzel- und Mehrspieler-Modus (FFA, 4v4, 2v2v2v2). Das Change-Log findet ihr hier Here are the minor changes: