Northgard: Verbrannte Erde und Guerillataktiken mit dem Sváfnir-Clan (DLC); Update mit dem Plänkler - 4Players.de

Shiro Games hat ein Update und den Sváfnir-Clan als DLC für Northgard veröffentlicht. Interessierte Spieler können den neuen Clan auf Steam für 4,49 Euro freischalten und sich dann zum Sieg schlängeln.Der Clan der Schlange geht mit einem kostenlosen Update einher, das den Plänkler (Skirmisher), eine neue militärische Nahkampfeinheit, hinzufügt. Diese leicht gepanzerten, im Plänklerlager ausgebildeten Wikinger laufen um 20 Prozent schneller als andere Einheiten und sind auf neutralen Spielfeldern für wilde Tiere unsichtbar. Northgards jüngstes Update enthält außerdem eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen, darunter Änderungen an der Balance für Clans und Siege, allgemeine Fehlerbehebungen sowie kleine Änderungen am Ranglistensystem des Spiels, den Northgard Trials Leagues, die seit Mai verfügbar sind ( zum Change-Log )."In Sváfnir, dem Clan der Schlange, tun sich einige der gemeinsten Wikinger zusammen, um auf dem Kontinent Northgard Fuß zu fassen. Angeführt von Signy, der Spear Maiden, steht den gerissenen Mitgliedern des Clans der Sinn nicht nach Ruhm oder Ehre; anstatt offener Kriegsführung setzen sie Guerillataktiken ein, um ihre Gegner zu dominieren. Signy, der Kriegshäuptling des Clans, ist zu Beginn des Spiels verfügbar. Ihre Kampffertigkeiten sind anfangs denen eines Kriegers kaum überlegen, doch im Lauf der Zeit entwickelt sie sich weiter, wird mächtiger und gewinnt dabei neue Fähigkeiten hinzu. Ihre mächtigste Fertigkeit 'Verbrannte Erde' kann erst freigeschaltet werden, wenn Signy erwachsen wird. Mit ihr kann sie ein Spielfeld niederbrennen und ihren Einheiten und Gebäuden Angriffsboni gewähren. Das einzigartige Kriegsverständnis des Clans lässt sich in ganz bestimmtes Wissen wie beispielsweise 'Guerilla' umsetzen, das den Kriegern der Schlange Bonusangriffskraft für das Töten von Zivilisten gewährt, oder 'Stolen Lore', mit dem Spieler Wissen eines anderen Clans stehlen können", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Clan of the Snake