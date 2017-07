Pharaonic: Deluxe Edition des von Dark Souls inspirierten Action-Rollenspiels für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Pharaonic (Linux) Screenshot - Pharaonic (Linux) Screenshot - Pharaonic (Linux) Screenshot - Pharaonic (Linux) Screenshot - Pharaonic (Linux)

Erforsche ein uraltes Ägypten voller Fallen und hinterlistiger Gegner

Genieße ein ausgeklügeltes, raffiniertes und packendes Kampfsystem

Gestalte deine eigenen Charaktere mit Hunderten von Ausrüstungsteilen, die dir zur Verfügung stehen

Stelle dich beeindruckenden Bossen und ihren Handlagern in epischen, spannenden Kämpfen

Sprich mit vielen farbenfrohen Charakteren, um die Lücken in deiner Erinnerung zu füllen und zu erfahren, was im Königreich vor sich geht

Entdecke viele Seitenwege voller Schätze und Fallen

Sammle Dutzende Waffen und Schilde, die verschiedene Kampfstile unterstützen

Nutze die Macht der Götter und wirke Zauber, die dir bei deiner Reise helfen werden

Der seit April 2016 für PC, Mac und Linux auf Steam sowie kurze Zeit später auch digital für PS4 und Xbox One erhältliche 3D-Side-Scroller Pharaonic wird am 22. September 2017 auch im Einzelhandel für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wie Publisher SOEDESCO bekannt gibt . Das nach eigenen Angaben von Dark Souls inspirierte kampfbasierte Action-Rollenspiel der Milkstone Studios soll in einer Deluxe Edition in den Handel kommen, die neben dem Spiel auch eine physische Kopie des Original-Soundtracks von Carlos Viola ( The Last Door ) beinhaltet.Zum Spiel heißt es: "Pharaonic ist ein buntes kampfbasiertes Side-Scrolling-RPG, das sich im alten Ägypten abspielt. Der Spieler beginnt sein Abenteuer als ein Sklave, der das Geheimnis hinter Ahmosis I, dem Roten Pharao, lüften muss. Auf der Suche nach der Wahrheit wird er in unzählige Kämpfe verwickelt. Ein einziger Fehler kann fatale Folgen haben, also muss er jederzeit auf alles gefasst sein, um zu überleben.Viele Spieler vergleichen das Gameplay von Pharaonic mit dem von Dark Souls und das ist kein Zufall. Milkstone Studios hat das Kampfdesign von Dark Souls übernommen und an die temporeiche seitwärts scrollende Umgebung im Stile des alten Ägypten angepasst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Deluxe-Edition-Trailer