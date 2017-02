The Silver Case (Remaster): PS4-Fassung wird zusätzliche Story-Kapitel und Musik bieten - 4Players.de

Die Neuauflage von Suda51s Mystery-Krimi The Silver Case wird auf der PlayStation 4 zusätzliche Inhalte bieten, wie NIS America bekannt gibt . Erzählerisch sollen PS4-Spieler zwei weitere Story-Kapitel erhalten, von denen das erste ("Yam!") mehrere Monate nach dem eigentlichen Ende angesiedelt sei und als Abschluss fungiere, während das zweite ("White Out Prologue") einen Zeitsprung machen und so eine Verbindsung zum episodischen Nachfolger The Silver Case: Ward 25 schaffen soll. Musikalisch dürfe man sich hingegen auf zwölf Remixe von Akira Yamaoka, Erika Ito und dem Grasshopper-Sound-Team sowie zwei komplett neue Stücke freuen. Erscheinen soll die PS4-Fassung hierzulande am 21 April 2017.Letztes aktuelles Video: PS4-Ankuendigungs-Trailer