Raw Data: Umsetzung des Virtual-Reality-Shooters soll in VR-Spielhallen laufen - 4Players.de

Der exklusiv für Virtual-Reality-Plattformen in Entwicklung befindliche Ego-Shooter Raw Data soll auch in Spielhallen laufen, die spezielle VR-Erlebnisse anbieten, so genannten VR Arcades. Das hat Entwickler Survios laut Develop angekündigt. Ben Kim, der Vice President of Business Development des Studios, sieht solche VR Arcades demnach als "leicht erreichbaren Einstieg für Konsumenten, die neugierig auf hochwertige VR-Technologie sind".Raw Data hatte nach seinem Erscheinen als Early-Access-Titel auf Steam gute Kritiken erhalten und Develop zufolge als erster VR-Titel 1 Mio. Einheiten im ersten Monat nach seinem Erscheinen verkauft. Laut Road to VR hat Survios zudem insgesamt Gelder in Höhe von etwa 54 Mio. Dollar als Investitionen in Virtual-Reality-Entwicklungen erhalten, womit es das VR-Studio mit der größten finanziellen Unterstützung sei.Auch in unserer Vorschau hinterließ eine frühe Version des Shooters einen guten Eindruck: "Das Potential ist spürbar", schrieb Jan nach seinen ersten Schusswechseln und Schwerthieben.Letztes aktuelles Video: Early Access-Trailer