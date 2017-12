Beholder: Complete Edition des Überwachungs-Abenteuers für PS4 und Xbox One angekündigt

Warm Lamp Games, Alawar Entertainment und Curve Digital haben eine Complete Edition ihres Überwachungs-Abenteuers Beholder angekündigt, die am 16. Januar 2018 für PlayStation 4 sowie am 19. Januar für Xbox One erscheinen soll. Die in der ersten Verkaufswoche mit zehn Prozent Rabatt angebotene Complete Edition wird sowohl das Hauptspiel als auch die DLC-Erweiterung Blissful Sleep (Schlaf der Glücksekigkeit) enthalten.Zum Spiel selbst heißt es: "Vom Staat wurde angewiesen, dass du DEINE MIETER AUSSPIONIEREN sollst! Deine Primäraufgabe ist, dass du verborgen deine Mieter beobachtest und ihre Gespräche belauschst. Du musst WANZEN in ihren Wohnungen verlegen, während sie nicht zu Hause sind, ihr Hab und Gut nach allem DURCHSUCHEN, was die Autorität des Staates untergraben könnte und PROFILE für deine Vorgesetzten erstellen. Und du musst über jeden bei den Behörden BERICHT ERSTATTEN, der die Gesetze verletzen oder staatsgefährdende Aktivitäten planen könnte.Bei Beholder musst du Entscheidungen treffen – Entscheidungen, die Folgen haben!Was machst du mit den gesammelten Informationen? Wirst du die verdächtigen Aktivitäten eines Vaters melden und seine Kindern zu Waisen machen? Oder wirst du diese illegalen Aktivitäten zurückhalten und ihm eine Chance geben, die Dinge zu berichtigen? Du kannst ihn aber auch erpressen und so an das Geld kommen, das deine Familie so dringend benötigt." Insgesamt werden über 20 verschiedene Spielenden versprochen.Letztes aktuelles Video: Complete-Edition-Trailer PS4 Xbox One