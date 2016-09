Civilization 6: Systemanforderungen benannt - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit

Prozessor: Intel Core i3 2,5 Ghz oder AMD Phenom II 2.6 Ghz oder besser

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Festplattenspeicher: 12 GB oder mehr

DVD-ROM: Benötigt, für Installation von Disk

Grafikkarte: 1 GB DirectX 11 Grafikkarte (AMD 5570 oder NVIDIA 450)

Betriebssystem: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit

Prozessor: Vierte Generation Intel Core i5 2,5 Ghz oder AMD FX8350 4.0 Ghz oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 12 GB oder mehr

DVD-ROM: Benötigt, für Installation von Disk

Grafikkarte: 2 GB DirectX 11 Grafikkarte (AMD 7970 oder NVIDIA 770 oder besser)

2K und Firaxis Games haben die Systemanforderungen von Sid Meier's Civilization 6 veröffentlicht. Das rundenbasierte Globalstrategiespiel erscheint am 21. Oktober 2016 für Windows PC."Erstinstallation benötigt einmalige Internetverbindung mit Steam zur Verifizierung; vorausgesetzte Software-Installationen (auf der Spiel-Disk enthalten) umfassen Steam, Microsoft Visual C++ 2012 und 2015 Laufzeitbibliotheken, und Microsoft DirectX. Eine Internetverbindung und das Annehmen der Steam-Bedingungen sind zur Aktivierung notwendig."Letztes aktuelles Video: First Look Rome