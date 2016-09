Civilization 6: Gilgamesch führt Sumerien an - 4Players.de

Die Zivilisation Sumerien wird in Sid Meier's Civilization 6 von Gilgamesh angeführt. Die Spezialfähigkeit von Sumerien sorgt dafür, dass man nach der Eroberung eines Barbaren-Außenpostens mit einer Belohnung - wie beim Betreten eines verlassenen Dorfes (Stammesdorf) - versorgt wird. Die Spezialeinheit ist der Kriegswagen, der in der Frühphase ziemlich stark sein soll - vor allem gegen Speerkämpfer und Kavallerie-Abwehr-Einheiten. Die einzigartige Modernisierung ist die Zikkurat. Sie gewährt Wissenschaft und Kultur, wenn sie an einen Fluss angrenzt, darf aber nicht auf einem Hügel errichtet werden."Über den echten Gilgamesch, den Hauptcharakter des Gilgamesch-Epos und anderer sumerischer Gedichte, ist nur wenig bekannt. Im Epos wird Gilgamesch, der König der Stadt Uruk, als teils göttlich und teils menschlich beschrieben. Außerdem trifft er verschiedene Götter und einen Weisen, der angeblich die in der Bibel beschriebene Sintflut überlebt hat. Gelehrte sind sich größtenteils einig, dass Gilgamesch tatsächlich existierte, da mehrere im Epos erwähnte Personen nachweislich zwischen 2800 und 2500 v. Chr. in dieser Region lebten. Ein antikes Manuskript, die sumerische Königsliste, behauptet, dass Gilgamesch 126 Jahre lang über Uruk herrschte."Letztes aktuelles Video: First Look Sumeria