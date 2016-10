Civilization 6: Peter der Große ist der Anführer von Russland - 4Players.de

Peter der Große führt Russland in Sid Meier's Civilization 6 an. Russland erhält als Zivilisation durch seine Spezialfähigkeit zusätzliches Territorium bei der Gründung von Städten. Von Tundra-Geländefeldern erhält die Zivilisation außerdem mehr Glauben und Produktion. Die Spezialeinheit ist der Kosak. Kosaken sind stärker als die Kavallerie (die sie ersetzen) und können sich nach dem Angreifen fortbewegen. Die Lawra ist der einzigartige Bezirk Russlands. Wenn in einer Stadt mit einer Lawra eine große Persönlichkeit eingesetzt wird, vergrößert sich automatisch die Kulturgrenze um ein Geländefeld.'Peter der Große war ein außergewöhnlicher Herrscher, der für seine weitreichenden Reformen und Modernisierungen bekannt wurde. Er modernisierte Russland in großem Maßstab - vor allem verstärkte Peter I. die Marinepräsenz seiner Nation, sowohl in Bezug auf den Handel als auch für kriegerische Zwecke, und verschaffte sich Zugang zum Schwarzen Meer, indem er das von den krimtartarischen Vasallen der Türkei kontrollierte Asow eroberte. 1697 begab er sich insgeheim auf seine "Große Gesandtschaft" nach Westeuropa, um internationale Beziehungen zu pflegen. Im 21 Jahre dauernden Großen Nordischen Krieg führte Peter eine Koalition gegen das Schwedische Reich an. 1709 konnte in der Schlacht von Poltawa ein historischer Sieg errungen werden, doch erst 1721 gehörte das Baltikum schließlich zu Russland. Als "Kaiser von Russland" trieb Peter der Große die säkulare Schulbildung für Kinder voran, passte das Kalendersystem seiner Nation an die europäischen Standards an, investierte in industrielle Fertigungsmethoden und verbesserte die Handelsbeziehungen erheblich. Dank seiner Intelligenz und Willensstärke drückte Peter Russland dauerhaft seinen Stempel auf.'Letztes aktuelles Video: First Look Russia