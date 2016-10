Civilization 6: Zivilisationen können unterschiedliche Anführer haben: Perikles oder Gorgo bei Griechenland - 4Players.de

In Civilization 6 wird es nicht nur einen Anführer pro Fraktion geben. Griechenland kann z. B. nicht nur von Perikles angeführt werden, sondern auch von Gorgo. Griechenland ist bisher die erste Zivilisation, die zwei unterschiedliche Anführer bieten wird, die wiederum unterschiedliche Spielweisen erlauben sollen. Ob noch weitere Fraktionen über einen anderen Anführer verfügen werden, hat Firaxis bislang nicht bekanntgegeben.Gorgo ist eine Königin von Sparta und setzt auf eine aggressivere Vorgehensweise als Perikles. Sie erhält den Akropolis-Bezirk, den Hopliten und die Fähigkeit 'Platos Republik' für zusätzliche Politikplätze. Ihre einzigartige Fähigkeit bringt Kultur ein, wenn ihre Streitkräfte eine feindliche Einheit besiegen.Letztes aktuelles Video: First Look Greece Gorgo