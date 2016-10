Civilization 6: Grammy-Preisträger Christopher Tin über seine Mitarbeit am Strategiespiel - 4Players.de

2K und Firaxis Games haben zwei Videos zu Civilization 6 veröffentlicht, die sich mit der musikalischen Seite des Strategiespiels beschäftigen. Im ersten Video berichtet Komponist Christopher Tin von seiner Arbeit am neuen Titellied "Sogno di Volare" (Der Traum vom Fliegen):Im zweiten Video ist ein Live-Mitschnitt des Grammy-prämierten Civilization-4-Titellieds "Baba Yetu" zu sehen, das am 19. Juli 2016 unter Tins Leitung vom Royal Philharmonic Orchestra in der Londoner Cadogan Hall aufgeführt wurde:Letztes aktuelles Video: Baba Yetu LiveDas Strategiespiel (zur Vorschau ) wird am 21. Oktober 2016 für PC erscheinen.