Civilization 6: Video: Eine Partie mit Griechenland und Anführerin Gorgo - 4Players.de

In der nächsten Woche (21. Oktober 2016) wird Civilization 6 für PC erscheinen und passend zum anstehenden Verkaufsstart hat Firaxis Games die Aufzeichnung eines Livestream aus dem Global-Strategiespiel veröffentlicht. In dem knapp eine Stunde langen Video kann man Ed Beach (Lead Designer) und Pete Murray dabei zuschauen, wie sie eine Partie mit der Zivilisation Griechenland und der Anführerin Gorgo bestreiten (zur Vorschau ). In der kommenden Woche wird außerdem ein "KI Battle Royale" durchgeführt. Acht computergesteuerte Fraktionen werden in diesem Match gegeneinander antreten: Azteken, Brasilien, England, Griechenland (Gorgo), Japan, Rom, Russland und Spanien. Ausgestrahlt wird das KI-Match am Mittwoch (19. Oktober um 21:30 Uhr) auf Twitch - und kommentiert von den Entwicklern.Letztes aktuelles Video: Devs Play as Gorgo