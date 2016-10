Civilization 6: Titelsong "Sogno di Volare" im Video und Kostprobe des Soundtracks - 4Players.de

Morgen wird Sid Meier's Civilization 6 für PC erscheinen und als kleinen Vorgeschmack haben 2K und Firaxis Games ein Video veröffentlicht, das eine Live-Performance des Titelsongs "Sogno di Volare" von Christopher Tin zeigt. Das Video wurde am 19. Juli 2016 in der Cadogan Hall in London aufgezeichnet (Royal Philharmonic Orchestra, Angel City Chorale, Prima Vocal Ensemble und Lucis).Darüber hinaus wurde der vollständige Soundtrack auf YouTube veröffentlicht. Jede der 19 in Civilization 6 enthaltenen Zivilisationen soll ihre eigene Musik haben. Zugleich soll die sich Musik je nach Fortschritt (Antike, Mittelalter, Industriezeitalter, Atomtechnik-Ära) verändern. Der Soundtrack kann ab Freitag ebenfalls auf Apple Music, iTunes, Amazon Music und Google Play erworben werden.