Civilization 6: Winter-Update und zwei Zusatzinhalte (Zivilisation Polen und Wikinger-Szenario) veröffentlicht - 4Players.de

Erdkarte (Standardgröße) hinzugefügt

Bereitschafts-Aktion für Einheiten hinzugefügt: Du kannst Einheiten in Ruhezustand versetzen, bis sie eine feindliche Einheit sichten

Scenario-Setup-Menü: Begib dich innerhalb des Einzelspieler-Menüs spontaner in Szenarios. Dies ist nur möglich, wenn ein Einzelspieler-Szenario verfügbar und aktiviert ist (wie etwa bei den beiden neuen DLCs!)

Neue Option zu Wiederholung bei den Wunderfertigstellungs-Filmen hinzugefügt



Religiöse Einheiten können sich jetzt bis zur Heilung verschanzen

Küstenraubzüge können jetzt in Verbindung mit den dortigen Gebäuden Bezirke plündern

Große Admiräle können nicht länger auf Wundern auf Wasser-Geländefeldern erscheinen (z. B. Huey, Großer Leuchtturm), sodass sie nicht mehr in Seen stranden können



Städte können nicht länger Erträge durch mehr als ein regionales Gebäude pro Typ erlangen; sie erhalten den höchsten Ertrag (z. B. Produktion aus mehreren Fabriken)

Städte können nicht länger Annehmlichkeit durch mehr als ein regionales Gebäude pro Typ erlangen; sie erhalten den höchsten Ertrag (z. B. Annehmlichkeit durch mehrere Stadien)

Produktionskosten von Wundern progressiv verringert: Vom Industriezeitalter (ca. -10%) zum Atomzeitalter (ca. -40%).

Produktionskosten von allen Weltraumrennen-Projekten um 40% verringert.

Forschungskosten von Technologien und Ausrichtungen progressiv erhöht: Vom Industriezeitalter (ca. +5%) bis zum Informationszeitalter (ca. +20%).

Glauben durch Mission erhöht

Kultur durch Château erhöht

Minimalkosten für die Modernisierung von Einheiten gesenkt

Klarheit bei den Kriegstreiber-Malussen in Zusammenhang mit der Einnahme der letzten Stadt einer Zivilisation verbessert

Die meisten Spezialbezirke von Zivilisationen erfordern nun Bevölkerung für den Bau (wie normale Bezirke)

Der Raumhafen-Bezirk erfordert keine Bevölkerung mehr für den Bau



Verhandlungen und Analysen von KI-Abkommen verbessert

KI-Handhabung von Versprechen verbessert einschließlich erhöhter Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung bei Sympathie und der Berücksichtigung der Vertrauenswürdigkeit einer Zivilisation anhand vorheriger gehaltener Versprechen

Taktische Handhabung von Großen Admirälen und Großen Generälen verbessert

KI-Interesse an der Terrakottaarmee verbessert

Handhabung von Technologiezweigen verbessert

Bau von Festungen verbessert

Ressourcen-Erlangung im späteren Spiel verbessert

Agenda-Analyse beim letzte Wikingerkönig verbessert bezüglich der Marinen im unteren Prozentbereich

Handhabung verschiedener Beschwerde- oder Lobnachrichten der KI verbessert

Katharinas Einschätzung des "Keine Spionage"-Versprechens neu balanciert

KI versucht nicht mehr, nicht konvertierbare Städte zu konvertieren



Problem mit mehreren einzigartigen Gebäuden behoben, deren Erträge durch verschiedene Spieleffekte nicht erhöht wurden (z.B. Politiken)

Problem behoben, dass der Bonus des Göttin der Ernte-Pantheons stapelbar war

Ladebildschirme zeigen jetzt den richtigen Text und die passende Sprachausgabe wird abgespielt

Problem behoben, dass bestimmte beziehungsbedingte diplomatische Aktionen blockiert wurden

Problem behoben, dass unvollständige Lager-Bezirke angreifen konnten

Problem behoben, dass durch Einheitenbewegung Freunden oder Alliierten der Krieg erklärt werden konnte

Problem behoben, dass die KI einer Zivilisation den Krieg erklären konnte, mit der sie sich bereits im Krieg befand

Problem behoben, durch das eine Multiplayer-Lobby den Beitritt von Spielern für zusätzlichen Inhalt benötigte, der gar nicht erforderlich war

Fehler korrigiert, durch den Aposteln keine Beförderungen mehr zur Verfügung standen

Fehler korrigiert, durch den der Erhalt von Politik-Plätzen innerhalb von Runden den Fortschritt blockieren konnte

Probleme durch den gleichzeitigen Handel von vielen Großen Werken behoben

Problem behoben, durch das Rundenzähler eines Spielstands nicht korrekt geladen wurden

Problem behoben, dass Roms Straßen zu viele angrenzende Straßen kreuzten

Problem behoben, dass Zivilisationen die exklusive Agenda einer anderen Zivilisation erlangen konnten

Zahlreiche Links zur Zivilopädie repariert

Problem behoben, dass die Menümusik doppelt abgespielt wurde und sich dabei überlappt hat

Problem behoben, dass private Multiplayerspiele öffentlich wurden

Zahlreiche Text- und Grammatikprobleme behoben

Zahlreiche Abstürze behoben



Neue Grafiken für Nationalparks hinzugefügt

Minen für verschiedene Zeitalter aktualisiert

Schwertkämpfer aktualisiert

Verbesserte Stadt-Ausblendung im Kampf



Heiliger Boden-Szenario ist jetzt auf großen Karten spielbar

Beim Laden eines Spielstands wird die Sprachausgabe jetzt richtig wiedergegeben



Ressourcen-Bericht zeigt nun Ressourcen aus mehreren Quellen richtig an: Fähigkeiten Großer Persönlichkeiten und Diplomatische Abkommen

Auswahlkästchen Erträge und Geländefelder sind jetzt synchron mit den Tastenkürzeln

Unterscheidung der Farben bei den Regierungs-Linse-Geländefeldern verbessert

Niederlage-Symbol zum Ergebnisbildschirm nach Spielende hinzugefügt



Sound-Effekt für das Schnellspeichern-Tastenkürzel hinzugefügt

Für Civilization 6 ist das Winter-Update (v1.0.0.56) veröffentlich worden. Mit dem Patch wird eine Karte der Erde (Kartengröße: Standard) hinzugefügt und die Computerintelligenz in nahezu allen Bereichen verbessert. Auch die sonstige Balance wird optimiert. So wurden die Baukosten der Wunder gesenkt (um 10 Prozent im Industriezeitalter und um 40 Prozent im Atomzeitalter), während die Forschungskosten für Technologien und Politiken angehoben wurden (um 5 Prozent im Industriezeitalter und um 20 Prozent im Informationszeitalter). Das Change-Log findet ihr weiter unten.Außerdem wurden die beiden Download-Erweiterungen " Poland Civilization & Scenario Pack " (4,99 Euro) und " Vikings Scenario Pack " (4,99 Euro) veröffentlicht, die Besitzer der Digital Deluxe Version automatisch erhalten. Wobei viele Steam-Nutzer nicht mit dem "Vikings Scenario Pack" als Teil der Digital Deluxe Version zufrieden sind (siehe Nutzer-Reviews: "sehr negativ").Das "Poland Civilization & Scenario Pack" umfasst die Zivilisation Polen mit Königin Hedwig und dem Szenario "Hedwigs Vermächtnis". "Polens spezielle Fähigkeit 'Goldene Freiheit' ermöglicht den Gewinn von Land beim Bau einer Festung oder eines Lagers sogar durch Diebstahl von Territorium anderer Zivilisationen. Außerdem wird ein Militärpolitik-Platz zu einem Joker-Platz, was Polen besondere kulturelle Flexibilität gewährt. Hedwig ermöglicht dir die Verbreitung deiner Religion in eine nahe Stadt, wenn du durch den Einsatz der Goldenen Freiheit Gebiete einer anderen Zivilisation erlangt hast. Ihre Relikte bringen zusätzlichen Glauben, Kultur und Gold. Der berühmte Flügelhusar ist stark im Angriff und kann verteidigende Einheiten zurückdrängen. Die Sukiennice (oder Tuchhalle) gewährt einen Produktionsbonus durch Außenhandelswege und Gold durch inländische Handelswege." Das "Vikings Scenario Pack" enthält das bislang umfangreichste Szenario Civilization 6: "Bring Europa als mächtigster der Wikinger-Fürsten unter deine Kontrolle (...) Das Wikinger-Szenariopaket beinhaltet außerdem drei neue Naturwunder und sechs neue Stadtstaaten, von denen zwei neue Geländefeld-Verbesserungen bieten."[NEU][GAMEPLAY-UPDATES][BALANCE-ÄNDERUNGEN][KI-TUNING][FEHLERBEHEBUNGEN][GRAFIK][MULTIPLAYER][INTERFACE][AUDIO]Letztes aktuelles Video: First Look Poland