Civilization 6: Tutorial-Video: Wie erzeugt man Glauben (Religionssieg)? - 4Players.de

Besser spät als nie: Firaxis Games und 2K Games haben ein Tutorial-Video zu Civilization 6 veröffentlicht. In dem Clip wird vorgestellt, wie man Glauben erzeugt und wie man einen Religionssieg erringen kann. Das Globalstrategiespiel ist vor einigen Tagen mit dem Winter-Update, dem "Poland Civilization & Scenario Pack" und dem "Vikings Scenario Pack" versorgt worden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: How to Generate Faith