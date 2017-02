Civilization 6: Australischer Sommer 2017: Update mit Multiplayer-Teams und Modding-Tools steht an; Australien ist die nächste DLC-Nation - 4Players.de

2K Games und Firaxis haben das Update "Australischer Sommer 2017" für Civilization 6 angekündigt. Multiplayer-Teams und Modding-Tools sollen mit dem Patch "bald" ins Spiel kommen. "Mit dem Steam Workshop kannst du dir noch einfacher Mods anschauen, hinzufügen und abonnieren; die anderen Tools ermöglichen es Grafikern und Moddern, ihrer Kreativität im Spiel Ausdruck zu verleihen. Durch das Multiplayer-Update kannst du mit deinen Freunden ein Team bilden, um die Welt gemeinsam gegen die KI oder menschliche Spieler zu erobern", schreiben die Entwickler . Außerdem sollen mit diesem Update viele Änderungen an der Spiel-Balance vorgenommen und Fehler bei diversen Elementen behoben werden. Explizit werden Verbesserungen in den Bereichen Handelswege, Eisgelände, veraltete Einheiten und Computerintelligenz (KI) genannt. Weitere Details sollen später folgen.Neben dem kostenlosen Update wurde das nächste Premium-DLC-Pack enthüllt. Man darf zum ersten Mal in einem Civilization-Spiel die Nation Australien steuern , die von Premierminister John Curtin angeführt wird. Die einzigartige Fähigkeit von Australien heißt "Land Down Under". Wenn Städte auf Küsten-Geländefeldern gebaut werden, bekommen sie zusätzlichen Wohnraum. Campusse, Handelszentren, Heilige Stätten und Theaterplätze erzielen höhere Erträge, wenn sie auf Geländefeldern mit der Anziehungskraft 'Bezaubernd' oder 'Atemberaubend' gebaut werden. Die Spezialeinheit ist "Der Digger" (anstatt der Standard-Infanterie). Der Digger erhält auf Feldern, die an Wasser angrenzen, zusätzliche Kampfkraft - sowie auf Feldern außerhalb des eigenen Territoriums. Die einzigartige Geländefeld-Modernisierung ist die "Outback Station".Letztes aktuelles Video: First Look Australia