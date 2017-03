Civilization 6: Doppeltes Zivilisations- und Szenariopaket mit Persien im Anmarsch - 4Players.de

Für Civilization 6 soll "in Kürze" ein doppeltes Zivilisations- und Szenariopaket erscheinen. Die erste, neue Zivilisation ist Persien unter der Führung von Kyros. "Persien ist eine ausgezeichnete Zivilisation für Spieler, die ein wohlhabendes Reich aufbauen möchten, aber auch nicht vor einem plötzlichen militärischen Schlag zurückscheuen (Spezialeinheit: Der Krummsäbelkämpfer; Einzigartige Modernisierung: Die Pairidaeza)." Die einzigartige Fähigkeit ist "Satrapien". Persien bekommt Boni auf die inländischen Handelswege und einen kostenlosen Handelsweg, wenn die "Politische Philosophie" freigeschaltet wird. Dieses DLC-Pack wird automatisch für alle Spieler freigeschaltet, die die Digital-Deluxe-Edition erworben haben.Weitere Details (zur zweiten Zivilisation und zu dem Szenario) hat Firaxis Games noch nicht verraten. Darüber hinaus wird im Frühjahr 2017 ein weiteres Update erscheinen, das Fehlerbehebungen vornehmen und Änderungen an der Balance sowie am Multiplayer-Modus mit sich bringen wird.Letztes aktuelles Video: First Look Persia