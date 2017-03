Civilization 6: Zivilisationspaket: Alexander der Große führt Makedonien an - 4Players.de

Das gestern angekündigte "doppelte Zivilisations- und Szenariopaket" für Civilization 6 wird neben Persien noch eine weitere Zivilisation umfassen, und zwar Makedonien . Makedonien wird angeführt von Alexander (der Große). Seine Fähigkeiten dienen vor allem der Eroberung. So sorgt die Fähigkeit "Bis zum Ende der Welt" dafür, dass Makedonien weniger unter Kriegsmüdigkeit leidet und somit länger Krieg führen kann. Die einzigartige Fähigkeit der Zivilisation ist "Hellenistische Fusion". Jedes Mal, wenn Makedonien eine Stadt einnimmt, erhält man einen Bonus beruhend auf der Art der Bezirke, die dort vorhanden sind. Die militärische Spezialeinheit ist der Hypaspist (Schildträger, die jeweils mit einem langen Speer und einem Kurzschwert bewaffnet waren; Ersatz für Schwertkämpfer). Das einzigartige Gebäude ist Basilikoi Paides ("königliche Pagen-Schule").Letztes aktuelles Video: First Look Macedon