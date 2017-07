Civilization 6: Zivilisations- und Szenario-Paket Nubien angekündigt - 4Players.de

Für Civilization 6 ist eine weitere Zivilisation als Downloadinhalt angekündigt worden: Nubien. Die Zivilisation wird von Amanitore, eine nubische Kandake (Königin), angeführt. Nubien liegt im heutigen Sudan südlich Ägyptens.Durch die Spezialfähigkeit "Ta-Seti" der Nubier werden Fernkampfeinheiten schneller gebaut. Außerdem erhalten sie schneller Kampferfahrung. Minen liefern einen Produktionsbonus auf strategische Ressourcen und einen Goldbonus auf Luxusgüter. Die Pitati sind die Spezialeinheit der Nubier. Der Pitati ersetzt den antiken Bogenschützen. Er ist stärker und schneller als der antike Bogenschütze und kann zum Armbrustschützen verbessert werden. Die einzigartige Gelände-Modernisierung ist die nubische Pyramide. Diese können auf den Geländefeldern Wüste, Wüstenhügeln oder Schwemmland gebaut werden. Sie bieten Glauben sowie zusätzliche Erträge basierend auf dem angrenzenden Bezirk oder Nahrung für das Stadtzentrum. In der Erweiterung ist ebenfalls das Szenario "Gaben des Nils" enthalten, in dem man mit Nubien oder Ägypten die Kontrolle über den Nil erlangen muss. Sieger in diesem Szenario (über 125 Runden) ist die erste Zivilisation, die sieben Amun gewidmete Tempel vollendet hat.Besitzer der Digital Deluxe Edition werden das "Civilization-&-Scenario-Pack" Nubien kostenlos erhalten. Danach wird ein weiteres Paket mit einer Zivilisation aus Südostasien folgen Letztes aktuelles Video: First Look Nubia