Civilization 6: Patch entfernt Red Shell und bringt Cross-Plattform-Multiplayer (PC/Mac) - 4Players.de

Nach viel Kritik, die nicht nur in Form von vielen negativen Nutzer-Reviews bei Steam geäußert wurde (30% von 1.217 Nutzerreviews in den letzten 30 Tagen waren "positiv"), haben Firaxis Games und 2K Games die in Civilization 6 enthaltene Software "Red Shell" komplett entfernt.Red Shell von Innervate ist ein Marketing- und Analyse-Softwaretoolkit für Spiele, das Entwickler in ihre Titel implementieren können und dadurch Zugriff auf spezifische Analysedaten erhalten ( wir berichteten ). Der Red-Shell-Dokumentation auf der offiziellen Webseite ist zu entnehmen, dass Informationen einschließlich Betriebssystem, Browser-Version, IP-Adresse (anonymisiert durch Hashing), Bildschirmauflösung, Benutzer-ID im Spiel und Schriftartenprofile gesammelt werden. Allerdings hebt Innervate hervor, dass keine persönlichen Informationen über die Spieler gesammelt werden - also keine Adressen (geographische Position), Namen oder E-Mail-Adressen. In der Fragen-und-Antworten-Sektion spricht Innervate davon, dass Red Shell keine Spyware ist, da "kein Code auf dem Computer außerhalb des Spiels ausführt wird".Darüber hinaus sind nach der Installation des Updates auf v1.0.0.262 auch Cross-Plattform-Mehrspieler-Matches (PC und Mac) möglich.