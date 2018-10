Civilization 6: Trailer zur Switch-Version: So beginnt man eine Partie - 4Players.de

Die Entwickler von Civilization 6 versuchen interessierten Spielern auf Nintendo Switch ihr Strategiespiel in einer mehrteiligen Videoreihe näher vorzustellen. Die Videoserie ist hauptsächlich für diejenigen gedacht, die noch keinen Teil der Civilization-Reihe gespielt haben. In der ersten Episode werden die Auswahl von Zivilisation und Anführer sowie die ersten Schritte zur Weltherrschaft erklärt.Das Strategiespiel (zum PC-Test ) soll laut offizieller Website bereits am 16. November für die Nintendo-Konsole erscheinen und neben den neusten Updates und Verbesserungen folgende vier Zusatzinhalte umfassen: Vikings Scenario Pack, Poland Civilization & Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack und Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack.Letztes aktuelles Video: Switch Episode 1 Starting a Game