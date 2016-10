Madden NFL 17: Kann am Wochenende kostenlos ausprobiert werden - 4Players.de

An diesem Wochenende kann Madden NFL 17 kostenlos auf PlayStation 4 und Xbox One ausprobiert werden. Ein EA-Account wird benötigt. Die Testphase endet am 10. Oktober um 24:00 Uhr. Die Spielzeit wird mit der maximalen Spielzeit für EA Access "Play First" verrechnet. EA-Access-Mitglieder, die bereits ihre kostenlose Testzeit verbraucht haben, können nicht teilnehmen. Die Skill-Moves für Running Backs, die Verbesserungen im Franchise-Modus sowie die Ultimate-Team-Inhalte können u.a. angetestet werden.In unserem Test hat Madden NFL 17 mit "gut" abgeschnitten: "Die Madden-Serie zeigt sich inhaltlich in einigen Punkten verbessert und hat den besten Kommentar abseits von Visual Concepts' NBA-Spielen, schleppt aber auch noch alte Probleme mit."Letztes aktuelles Video: Nfl On Xbox People Skills