Madden NFL 17: Neues Update soll "signifikante " Veränderungen beinhalten - 4Players.de

Electronic Arts hat gestern das siebte Update für die PlayStation-4- und Xbox-One-Fassungen von Madden NFL 17 veröffentlicht, das nach eigenen Angaben signifikante Veränderungen an der Spielmechanik, dem Ultimate-Team-Modus sowie den Kommentaren vornehme. Konkret seien laut Gamespot in spielerischer Hinsicht vor allem fehlerhafte Ballverluste und Kicker-Verunsicherungen sowie Geschwindigkeitsschübe von Receivern beim Snap beseitigt worden. Ansonsten könne man im Ultimate-Team-Modus neuerdings nach jeder Begegnung statt am Ende des Events Belohnungen verteilen und sehen, wieviele Objekte eines bestimmten Sets man besitze. Bei den Kommentaren seien wiederum erstmals Zeilen für Post-PAT-Situationen sowie weitere Post-Play-Analysen hinzugefügt und die Touchdown-Sprüche zum Teil erneuert worden. Zudem seien für den Lebe-den-Moment -Modus hunderte neuer Zeilen eingesprochen worden. Die vollständigen Patchnotizen können hier (PDF-Dokument) eingesehen werden.Letztes aktuelles Video: Nfl On Xbox People Skills