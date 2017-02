Pillars of Eternity 2: Deadfire: Weitere Zusatzziele erreicht; neue Stretch-Goals benannt; Grafik-Verbesserungen im Video - 4Players.de

Bei der Crowdfunding-Kampagne von Pillars of Eternity 2: Deadfire bei Fig stehen aktuell über 2,53 Millionen Dollar unter dem Strich. Da in den vergangenen Tagen weitere Stretch-Goals erreicht wurden, werden die Porträts der Nicht-Spieler-Charaktere (NPCs) aufwändiger gestaltet. Der Umfang der Sprachaufnahmen wird verdoppelt und man wird die Benutzeroberfläche anpassen können. Das Rollenspiel wird ebenfalls auf Italienisch und Koreanisch erscheinen.Zwei weitere Zusatzziele wurden angesetzt. Bei 2,6 Mio. Dollar wird "Berath's Blessing" (eine Art New-Game-Plus-Modus) eingebaut. So erhält man zum Beispiel bei der zweiten Partie einen Bonus basierend auf den Errungenschaften aus dem ersten Spiel-Durchlauf. Dieser Bonus kann hilfreich sein, wenn man das Spiel beispielweise auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut durchspielen möchte. Wird die Marke bei 2,8 Millionen Dollar übersprungen, wollen die Entwickler die Stufen-Beschränkung auf 20 anheben, weitere Unterklassen pro Klasse hinzufügen und dafür sorgen, dass der Soundtrack von einem großen Orchester eingespielt wird. Die Fig-Kampagne läuft noch 12 Tage.Außerdem hat Obsidian Entertainment das folgende Video veröffentlicht, das einige Grafik-Verbesserungen gegenüber Pillars of Eternity veranschaulicht. Demonstriert werden die überarbeiteten Licht- und Schatteneffekte sowie die Shader-Optimierungen. Wie beim Vorgänger besteht die Szenerie des Rollenspiels aus zweidimensionalen (vorgerenderten) Hintergründen und dreidimensionalen Charakteren (Helden, Monster, NPCs etc.), die sich auf diesem Hintergrund bewegen können. Kazunori Aruga (Lead Artist) verändert am Ende des Videos die Kameraperspektive und illustriert damit die grundlegende 2D/3D-Kombination.Letztes aktuelles Video: Backer Update 11 - Graphics