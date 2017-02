Pillars of Eternity 2: Deadfire: Endspurt der Fig-Kampagne; Beziehungen zu Gefolgsleuten als Zusatzziel - 4Players.de

In fünf Tagen und elf Stunden endet die Crowdfunding-Kampagne von Pillars of Eternity 2: Deadfire bei Fig . Mehr als 2,85 Mio. Dollar sind bisher zusammengekommen und daher sind zwei weitere Zusatzziele erreicht worden. In das klassische Rollenspiel wird somit "Berath's Blessing" eingebaut - eine Art New-Game-Plus-Modus. So erhält man zum Beispiel bei der zweiten Partie einen Bonus basierend auf den Errungenschaften aus dem ersten Spiel-Durchlauf. Dieser Bonus kann hilfreich sein, wenn man das Spiel beispielweise auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut durchspielen möchte. Da auch die Marke bei 2,8 Millionen Dollar übersprungen wurde, werden die Entwickler die Stufen-Beschränkung auf 20 anheben, weitere Unterklassen pro Klasse hinzufügen und dafür sorgen, dass der Soundtrack von einem großen Orchester eingespielt wird.Zwei weitere Stretch-Goals wurden zudem angesetzt. Wird die Drei-Millionen-Marke geschafft, wird ein Beziehungssystem zu den Gefolgsleuten eingebaut. Diese "Companion Relationships" stellt Josh Sawyer (Game Director) im folgenden Video zum Valentinstag näher vor und geht darauf ein, welche Gefühle und Standpunkte/Gesinnungen zwischen den Begleitern möglich sein könnten. Die Reaktionen von den Gefolgsleuten sollen sowohl von den ausgewählten Aktionen bzw. den getroffenen Entscheidungen als auch von dem Story-Fortschritt und zusätzlich von geskripteten Elementen beeinflusst werden. Stehen am Ende mehr als 3,25 Millionen Dollar unter dem Strich, sollen vier weitere Gefolgsleute eingebaut werden.Letztes aktuelles Video: Backer Update 13 - Companion Relationships