Pillars of Eternity 2: Deadfire: Fig-Kampagne durchbricht vier Millionen Dollar Marke - 4Players.de

In etwas mehr als zehn Stunden endet die Fig-Kampagne von Pillars of Eternity 2: Deadfire . In den vergangenen Tagen nahm das Crowdfunding-Vorhaben von Obsidian Entertainment ziemlich viel Schwung auf. Aktuell stehen über 4,02 Millionen Dollar unter dem Strich und mehrere Stretch-Goals wurden erreicht. Das klassische Rollenspiel bekommt somit ein Beziehungssystem spendiert. Die Reaktionen von den Gefolgsleuten sollen sowohl von den ausgewählten Aktionen bzw. den getroffenen Entscheidungen als auch von dem Story-Fortschritt und zusätzlich von geskripteten Elementen beeinflusst werden. Außerdem werden vier weitere Gefolgsleute implementiert, die Spielwelt (mehr Inseln) vergrößert und neue Schiffstypen eingebaut. Schiffe werden als mobile Basis bzw. mobiles Hauptquartier fungieren und können individuell angepasst werden. Nähere Details hierzu verraten die Entwickler im folgenden Video. Kommen bis zum Ende der Kampagne noch 4,25 Millionen Dollar zusammen, soll eine sprechende seelengebundene Waffe hinzugefügt werden. Bei 5 Millionen wird Ydwin als "vollständiger" Begleiter fungieren.Letztes aktuelles Video: Backer Update 16 - Ships