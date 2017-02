Pillars of Eternity 2: Deadfire: Fig-Kampagne endet bei 4,4 Mio. Dollar; Finanzierung wird fortgesetzt; neue Zusatzziele ausgeschrieben - 4Players.de

4,4 Millionen Dollar von 33.614 Unterstützern stehen am Ende der Schwarmfinanzierungskampagne von Pillars of Eternity 2: Deadfire bei Fig unter dem Strich. Das Vierfache des Mindestziels bei 1,1 Mio. Dollar wurde erreicht. Es ist damit die erfolgreichste Fig-Kampagne bisher - vorher war es Psychonauts 2 mit 3,83 Mio. Dollar, vor Wasteland 3 mit 3,12 Mio. Dollar.Ein Zusatzziel wurde seit gestern Abend noch erreicht. So wird Obsidian Entertainment eine sprechende, seelengebundene Waffe einbauen. Für drei weitere Stretch-Goals hat es nicht mehr gereicht, und zwar für die Schiffscrew bei 4,5 Mio. Dollar (die Crew des Schiffes muss angeheuert und verwaltet werden), Seemonster-Jagd & Angeln bei 4,75 Mio. Dollar und Ydwin als vollwertiger Begleiter bei 5 Mio. Dollar. Die letzten drei Hürden können weiterhin genommen werden, da das Crowdfunding bei Fig als "Slacker Backer" und bei Obsidian Entertainment (auch via PayPal) fortgesetzt wird.