Pillars of Eternity 2: Deadfire: Lange Video-Vorstellung des klassischen Rollenspiels - 4Players.de

Einen ausführlichen Blick auf Pillars of Eternity 2: Deadfire von Obsidian Entertainment könnt ihr in dem folgenden, fast elf Minuten langen Video aus dem Prototyp des Rollenspiels werfen. Adam Brennecke (Executive Producer) kommentiert das Spielgeschehen und geht anhand einer Beispielquest (Nebenquest) darauf ein, wie man mit dem Schiff zwischen den Inseln hin und her reisen kann, welche Verbesserungen sie an der Lebendigkeit der Schauplätze vorgenommen haben und wie diverse Spielmechaniken (Kampf, Stealth) überarbeitet wurden. Auch eine geskriptete Interaktion auf hoher See ist zu sehen.In dem klassischen Rollenspiel wird man der Deadfire-Inselgruppe (offene Spielwelt) einen Besuch abstatten, die aus vielen unterschiedlichen Inseln bestehen soll. Manche Inseln wurden noch nie erforscht, während auf anderen Inseln entweder Eingeborene oder Siedler zu finden sind. Man wird sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser unterwegs sein. Die Entwickler versprechen u. a. mehrschichtige Konflikte (zwischen Ureinwohnern, Handelsgesellschaften, Piraten), dynamisches Wetter, hübschere Grafikeffekte (Beleuchtung, Zauber), ein besseres Inventar- und Dialog-Interface sowie eine lebendigere Spielwelt, da Nicht-Spieler-Charaktere ihrem eigenen Tagesablauf folgen sollen. Neben neuen Begleitern sollen auch einige alte Party-Mitglieder mit von der Partie sein. Angepeilter Veröffentlichungstermin ist Anfang 2018.Letztes aktuelles Video: Backer Update 36 - Deep Dive into the E3 Video