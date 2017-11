Pillars of Eternity 2: Deadfire: Backer-Beta gestartet und neue Spielszenen veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux)

Entwickler Obsidian Entertainment und Publisher Versus Evil haben die Backer-Beta zu Pillars of Eternity 2: Deadfire gestartet, wie sie im jüngsten Update mitteilen . Unterstützer haben die Wahl einen entsprechenden Zugangsschlüssel für Steam oder GOG zu erhalten. Was einen nach dem Download in der Beta erwartet, kommentieren Design Director Josh Sawyer und Produzentin Katrina Garsten im folgenden Video:Darüber hinaus steht ab heute auch die Pillars of Eternity: Definitive Edition auf Steam und GOG zum Download bereit. Diese biete alle Inhalte der Royal Edition von Pillars of Eternity sowie die Erweiterungen The White March - Part 1 und The White March - Part 2 . Zudem könne ab heute ein kostenloses Deadfire Pack mit entsprechend inspirierten Items heruntergeladen werden. Abschließend gibt es auch noch einen neuen Trailer mit frischen Spielszenen sowie aktuelle Screenshots aus dem 2018 erscheinenden Rollenspiel:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer