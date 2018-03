Pillars of Eternity 2: Deadfire: Trailer gibt einen Überblick über das Rollenspiel - 4Players.de

Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire (Linux)

Obsidian Entertainment (Entwickler) und Versus Evil (Publisher) geben im folgenden Trailer einen Überblick über Pillars of Eternity 2: Deadfire . Das Video zeigt einige unterschiedliche Umgebungen, neue Grafik-Effekte im Vergleich zum Vorgänger, einige Begleiter, das eigene Schiff, die Erkundung der Welt und abschließend einige Kampfszenen.Das Rollenspiel wird am 8. Mai 2018 für PC, Mac und Linux erscheinen. Die Konsolen-Umsetzungen (PlayStation 4, Switch und Xbox One) sind für das 4. Quartal 2018 geplant.Letztes aktuelles Video: Features Trailer"Pillars of Eternity 2: Deadfire ist unser erster Nachfolger hier bei Obsidian. (...) Bei Obsidian dreht sich alles um Geschichten, Welten und Charaktere. In Deadfire haben wir es wieder vollbracht, mit einer riesigen offenen Welt, die vom eigenen individuellen Schiff des Spielers erkundet werden kann. (...) Wir sind zuversichtlich, dass neue und wiederkehrende Spieler Deadfire als die RPG-Erfahrung des Jahres ansehen werden", sagte Obsidian Entertainment CEO Feargus Urquhart.