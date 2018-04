And now a word on how much VO was recorded for @WorldofEternity #Deadfire from Audio Director, Justin Bell. pic.twitter.com/mD1FR58hE1 — Obsidian (@Obsidian) 13. April 2018

In Pillars of Eternity 2: Deadfire werden sämtliche Dialoge mit englischer Sprachausgabe vertont sein, dies bestätigte Justin Bell (Audio Director von Obsidian) via Twitter. Während der Fig-Kampagne zur Finanzierung des Rollenspiels schrieben die Entwickler, dass sie lediglich den Umfang der Sprachaufnahmen in Vergleich zum Vorgänger verdoppeln würden - aber nun ist das Spiel "voll vertont". Der Spieler-Charakter bleibt hingegen stumm. Untertitel/Texte wird es laut Steam in deutscher Sprache geben.Das Rollenspiel wird am 8. Mai 2018 für PC, Mac und Linux erscheinen. Die Konsolen-Umsetzungen (PlayStation 4, Switch und Xbox One) sind für das 4. Quartal 2018 geplant.Letztes aktuelles Video: Features Trailer