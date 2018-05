Pillars of Eternity 2: Deadfire: Rollenspiel von Obsidian Entertainment für PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

Obsidian Entertainment und Versus Evil haben Pillars of Eternity 2: Deadfire für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Das Rollenspiel ist in mehreren Editionen (Standard, Deluxe und Obsidian) bei Steam VersusEvil.com und weiteren digitalen Händlern erhältlich. Die physischen Editionen, die zusätzliche Ingame-Inhalte und physische Gegenstände umfassen, sind im Handel verfügbar und werden von THQ Nordic verlegt. Die Konsolenversionen für PlayStation 4, Switch und Xbox One folgen im Laufe des Jahres. Details zu den drei geplanten Download-Erweiterungen und dem Season-Pass findet ihr hier . Unser Test befindet sich in Arbeit."Pillars of Eternity 2: Deadfire ist die erste Fortsetzung, die wir für eines unserer eigenen Spiele entwickelt haben. Aufbauend auf dem umfangreichen Fundament des ersten Pillars of Eternity, konnten wir eine noch dynamischere Welt erschaffen, besonders durch unsere Open-World-Systeme, die perfekt in Deadfire passen", so der CEO von Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart. "Was aber noch belohnender ist, ist der tolle Support durch unsere Community in den letzten Jahren. Ohne diese Community wären wir niemals im Stande gewesen, dieses fantastische RPG zu entwickeln.""Pillars of Eternity 2: Deadfire steht exemplarisch für das unglaubliche Engagement und die Leidenschaft des Teams von Obsidian Entertainment, ein Spiel zu erschaffen, dass sicherlich eines der größten RPGs des Jahres 2018 sein wird", meint Steve Escalante, General Manager bei Versus Evil. "Ab heute können Fans des Studios und des Originalspiels all die Verbesserungen, Neuerungen und Upgrades erleben, die dieses klassische RPG erfahren hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dabei helfen konnten, Obsidians Vision Wirklichkeit werden zu lassen und freuen uns darauf, den RPG-Fans auf der ganzen Welt dabei zuzuschauen, wie sie die Welt von Deadfire erkunden!"