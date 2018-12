Pillars of Eternity 2: Deadfire: Konsolen-Umsetzungen werden 2019 erscheinen - 4Players.de

Obsidian Entertainment hat nach langer Durststrecke ein Lebenszeichen von den Konsolen-Versionen von Pillars of Eternity 2: Deadfire gegeben , und zwar in einem Mini-Absatz ganz weit unten in den Patch-Notes zum PC-Update 4.0. Dort heißt es, dass die Versionen für PlayStation 4, Switch und Xbox One weiterhin bei Grip Digital in Entwicklung seien und irgendwann 2019 erscheinen werden. Die Konsolen-Versionen werden mit allen Erweiterungen (Beast of Winter; Seeker, Slayer, Survivor; The Forgotten Sanctum), Updates und kostenlosen DLCs zum Verkaufsstart ausgeliefert.Bei der Ankündigung der Konsolen-Umsetzungen (für Ende 2018) wurde noch Red Cerberus als Partner für die Portierung genannt (wir berichteten).Letztes aktuelles Video: Video-Epilog