DragonBall Xenoverse 2: Erscheint am 28. Oktober + Launch-Trailer - 4Players.de

Dragonball Xenoverse 2 wird am 28. Oktober für PS4, Xbox One und ausschließlich digital für den PC erscheinen. Das geht aus dem Launch-Trailer hervor, den Publisher Bandai Namco veröffentlicht hat. Im jüngsten Titel rund um die Animé-Action wird das Dragonball-Universum von finsteren Mächten am Rand der Zeit bedroht und attackiert, um den Helden das Leben schwer zu machen. Wer bei dem Aufeinandertreffen alles mitmischt und wie die Schlachten in Aktion aussehen, zeigt besagter Launch-Trailer:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer