DragonBall Xenoverse 2: Erstes DLC-Paket erscheint im Dezember - 4Players.de

Am 20. Dezember 2016 wird es neue Inhalte für DragonBall Xenoverse 2 geben, wie Bandai Namco Entertainment mitteilt . Das dann erscheinende Update ( Details ) für das Anime-Prügelspiel (zum Test ) soll sowohl Gratis-Inhalte als auch das erste kostenpflichtige DLC-Paket umfassen. Letzteres sei über den Season Pass oder als Einzelkauf erhältlich und füge dem Spiel neben neuen Parallel-Quests, Kostümen und Attacken auch zwei neue Charaktere hinzu: Cabba und Frost.Das kostenlose Update werde hingegen neue Fähigkeiten, Kostüme und Attacken enthalten. Obendrein werde es ein neues Event geben: "Beim Frieza Siege Event müssen sie Friezas Armee in Conton City besiegen. Gewinner erhalten zehn exklusive Trikots. Zudem wird ein neuer Raid-Boss verfügbar sein: Im Yamchu Raid Boss kämpfen Spieler gegen den Bösen Yamchu, um einen ganz besonderen Titel zu erringen." Darüber hinaus kündigte man exklusiv für den hauseigenen VIP Corner fünf zusätzliche Lehrer mit neuen Attacken an: Future Gohan, Bardock, Cooler, Android 16 und Whis.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg im Spielszenen-Video