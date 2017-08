DragonBall Xenoverse 2: Kamehameha mit Joy-Cons: Switch-Version im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Japan demonstriert die Switch-Version von DragonBall Xenoverse 2 im folgenden Trailer. Die Umsetzung enthält exklusiv für die Switch entwickelte Features wie Bewegungssteuerung (z. B. Ausführung von Kamehameha und Spirit Bomb) während der Kämpfe, lokale (ad-hoc) Multiplayer-Partien für bis zu sechs Spieler und lokale Kämpfe mit zwei Joy-Cons an einem System. DragonBall Xenoverse 2 wird am 22. September 2017 für Switch in Europa erscheinen. Das Spiel ist seit dem 28. Oktober 2016 in Europa, dem mittleren Osten, Australien, Asien und Afrika für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch Trailer Japan