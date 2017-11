DragonBall Xenoverse 2: "Extra Pack 1" und "Hero Colosseum" auf Konsolen verfügbar

vier spielbare Charaktere: Tapion, C-13, Dabra und Buu (Gohan absorbiert)

Zamasu als Meister

fünf neue Parallel-Quests

13 neue Fähigkeiten

vier neue Kostüme

zwei Titel

acht Superseelen

Das Hero Colosseum, ein neuer Modus, auf dem Spieler digitale Spielfiguren über ein strategisches Schlachtfeld bewegen können.

Neue Experten Missionen mit C-13, Buu (Gohan absorbiert), Dabra und Zamasu

Eine neue Raid-Quest gegen Fusion Zamasu

Anpassbare Hintergrundmusik

Neue Items im TP Medaillen Shop

Für DragonBall Xenoverse 2 ist das kostenpflichtige "Extra Pack 1" und die kostenlose Erweiterung mit dem "Hero Colosseum" auf PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Das kostenlose Update wird ab dem 4. Dezember und das "Extra Pack 1" ab dem 5. Dezember für PC (Steam) erhältlich sein.Extra Pack 1 enthält:Zusätzlich enthält der kostenlose DLC:"Begleitend zur Veröffentlichung der neuen Inhalte folgen unterschiedliche Aktionen, wie die x2 TP Medaillen Aktion. Diese beginnt am 28. November und hält eine Woche an. Zusätzlich werden, zur Feier von 8 Millionen verkauften Xenoverse Spielen, bis März 2018 jeden Donnerstag extra TP Medaillen verteilt. Diese Medaillen können ab heute auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch auch käuflich erworben werden."Letztes aktuelles Video: Hero Colosseum Launch Trailer