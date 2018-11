DragonBall Xenoverse 2: Extra Pack 4 mit Broly in seiner Super-Saiyajin Full-Power-Form - 4Players.de

Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC) Screenshot - DragonBall Xenoverse 2 (PC)

In diesem "Winter" wird das Extra Pack 4 für DragonBall Xenoverse 2 auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Mit der Erweiterung wird man als Broly in seiner Super-Saiyajin Full-Power-Form kämpfen können. Eine neue Arena, die Tournament of Power Arena, wird ebenfalls enthalten sein. Ein Preis wurde nicht genannt."Pünktlich zur Veröffentlichung des Films Dragon Ball Super: Broly können die SpielerInnen vorab die Filmversion von Broly spielen, dessen Stärke so gesteigert wurde, dass sie mit der von Son-Goku nicht nur übereinstimmt, sondern sogar darüber hinausgeht", schreibt der Publisher.Darüber hinaus erhalten alle Spieler ein separates und kostenloses Update für das Hauptspiel, das Brolys Perücke, Videl und C-18 Kostüme sowie das weihnachtliche Santa-Outfit enthält.