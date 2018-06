Unravel 2: Angekündigt und gleich veröffentlicht; mit Koop-Modus für zwei Spieler - 4Players.de

"Zwei Yarnys - immer! Verbünde dich mit Freunden und anderen Spielern im nahtlosen lokalen Koop-Modus. Unterstützt euch gegenseitig beim Lösen kniffliger Aufgaben und durchstreift gemeinsam verzauberte Welten. Als Einzelspieler kannst du zwei eigene Yarnys erstellen und auf deinem Abenteuer besondere Fähigkeiten freischalten.

Eine Welt voller Wunder. Bewundere von Skandinavien inspirierte, wunderschöne Naturlandschaften und komplexe urbane Umgebungen aus dem Blickwinkel von Yarny. Wenn du Fortschritte machst, wird deine Welt durch neue Herausforderungen und Gebiete zum Erforschen erweitert.

Spielerisch Probleme lösen. Entdecke vielfältige Spielweisen. Springe, rutsche, schwinge und laufe schneller als je zuvor durch eine Welt voller Herausforderungen und Abenteuer, um den Funken zu jagen, der dich mit anderen verbindet.

Herzergreifende Geschichte. Betritt eine Welt voller einzigartiger Emotionen, die sich in den freundlichen Charakteren, erfüllenden Beziehungen und sogar in den bedrohlichen Monstern widerspiegeln. Wie wirst du mit Hoffnung und Liebe den Zweifel und die Angst bekämpfen? Erlebe eine mitreißende und dramatische Geschichte, in der eine optimistische Sichtweise über die Ungewissheit siegt."

Bei der EA Play 2018 ist Unravel 2 für PC, PS4 und Xbox One angekündigt und zugleich in digitaler Form veröffentlicht worden (Preis: 19,99 Euro). Der Nachfolger von Unravel kann alleine oder kooperativ (lokal; nicht online) mit zwei Personen gespielt werden."In Unravel Two geht es um die neuen Verbindungen, die wir knüpfen, wenn wir die Vergangenheit hinter uns lassen", sagt Martin Sahlin, Creative Director bei Coldwood. "Genau wie Unravel ist auch dieser Titel ein zutiefst persönliches Spiel für das Studio, und unsere Leidenschaft und Lebenserfahrungen sind in die Reise eingeflossen, auf die sich die Spieler mit ihren Yarnys begeben. Unravel Two dreht sich um das unzerstörbare Band zwischen Freunden und darum, dass Hoffnung und Liebe die Welt um uns herum zu einem besseren Ort machen können."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018