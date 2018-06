Unravel 2: Lässt sich bis zum 30. Juli kostenlos anspielen - 4Players.de

Electronic Arts lässt interessierte Fans von Knobel-Plattformern Probe spielen : Bis zum 30. Juli lässt sich Unravel 2 kostenlos herunterladen und anspielen. Die Aktion erstreckt sich auf alle drei Platformen, also PlayStation 4 Xbox One und den PC ( per Origin ). Zehn Stunden lang darf man in die ersten zwei Kapitel hineinschnuppern - die Stoppuhr tickt nur, während das Spiel oder seine Menüs laufen.Wer danach mehr möchte, kann seinen Fortschritt in die Vollversion übernehmen. Zu unserem Test von Unravel 2 geht es hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit