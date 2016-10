Batman: Return to Arkham : Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Am 20. Oktober 2016 wird Batman: Return to Arkham für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und passend zum anstehenden Verkaufsstart hat Publisher Warner Bros. den Launch-Trailer veröffentlicht. Return to Arkham enthält die grafisch überarbeiteten Neuauflagen von Arkham Asylum und Arkham City - sowie sämtliche Downloadinhalte. Umgesetzt wurden die verbesserten Remakes von Virtuos Games. Das Studio war bereits für die PS4-Umsetzung von Heavy Rain und Final Fantasy 10 (Remaster) verantwortlich.