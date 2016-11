Motorsport Manager: Motorsport-Simulation für PC und Mac veröffentlicht - 4Players.de

SEGA hat den Motorsport Manager für PC und Mac veröffentlicht ( Steam Entwicklerseite ). Die Motorsport-Simulation von Entwickler Playsport Games ist ab sofort als digitaler Download für PC und Mac erhältlich. Eine Linux-Version folgt in Kürze. Außerdem wird derzeit an einer Steam-Workshop-Erweiterung gearbeitet. Die PC-Version ist eine Neuentwicklung, wurde aber von der mobilen Version des Spiels inspiriert. "Spieler übernehmen die Kontrolle über alle Geschehnisse in einem Motorsport-Team, verpflichten Fahrer, investieren in Forschung und entwickeln die Technik weiter - und bauen sogar den Rennwagen selbst. Jede noch so kleine Entscheidung hat direkten Einfluss auf das komplett simulierte Rennwochenende", heißt es von SEGA.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart