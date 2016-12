Motorsport Manager: Update "Everyone's a Winner" mit 2D-Modus angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC) Screenshot - Motorsport Manager (PC)

Am Donnerstag, den 15. Dezember 2016 (um 19:00 Uhr), wird das große Update "Everyone's a Winner" für Motorsport Manager (PC, Mac, Linux) erscheinen. Zu dem Update gehört der neue 2D-Modus, mit dem die Spieler direkt zwischen der 2D- und 3D-Ansicht wechseln können. Die 2D-Sicht verspricht einen besseren Überblick und verringert die Systemanforderungen der Motorsport-Managementsimulation. Außerdem behebt das (kostenlose) Update einen Bug bei der Verwendung der blauen Flaggen und verbessert die Spielbalance.Im Februar 2017 soll ein weiteres Update mit Steam-Workshop-Unterstützung folgen. Dann können eigene Inhalte erstellt und mit der Community geteilt werden. Motorsport Manager ist seit dem 10. November 2016 erhältlich. Laut SEGA und Playsport Games hat "der durchschnittliche Spieler" bislang 45 Stunden in dem Spiel verbracht.PC MinimumOS: Microsoft Windows 7/8/10 (64-bit).Processor: Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHzMemory: 4 GB RAMGraphics: nVIDIA GT 335M, 512MB or AMD Radeon HD 4670, 512MB or Intel HD 4000 seriesDirectX: Version 10.1Hard Drive: 16 GB available space.PC EmpfohlenOS: Microsoft Windows 7/8/10 (64-bit)Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz.Memory: 8 GB RAMGraphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2GB or Intel HD 500 series.DirectX: Version 11Hard Drive: 16 GB available space.Mac MinimumOS: Mac OSX 10.10Processor: Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHzMemory: 4 GB RAMGraphics: NVIDIA GeForce 9400M or AMD Radeon HD 4670, 512MB or Intel HD 4000 seriesHard Drive: 16 GB available spaceMac EmpfohlenOS: Mac OSX 10.10Processor: Intel Core i5, 3.2 GHz (i5-3470) [6 MB on-chip L3 cache]Graphics: Nvidia GeForce GTX 660M [512 MB GDDR5 SDRAM]Memory: 8GBHard Drive: 16 GB available spaceLinux MinimumOS: Ubuntu 14.04+, SteamOSProcessor: Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHzMemory: 4 GB RAMGraphics: nVIDIA GT 335M, 512MB or AMD Radeon HD 4670, 512MB or Intel HD 4000 seriesStorage: 16 GB available spaceLetztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart