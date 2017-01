Motorsport Manager: Patch bringt Steam-Workshop-Unterstützung - 4Players.de

Added Steam Workshop functionality.

A team's fan base will now increase when that team is performing better than expected.

AI cars that have experienced a part failure mid race will now correctly return to their garage.

Drivers that should perform better when pushing for the lead will now correctly experience a boost.

Fix to unlocalised driver personality traits.

AI cars now make smarter decisions on when to pit to fix a part.

AI cars now scale their pit strategy lap calculations based on the player’s selected race distance length.

SEGA Europe und Playsport Games haben die versprochene Steam-Workshop-Unterstützung für den Motorsport Manager via Patch (auf Version 1.23) hinzugefügt . Durch die Unterstützung kann die Community jetzt eigene Inhalte erstellen und diese mit anderen Spielern teilen."Diesen weiteren Schritt in der Entwicklung des Spiels feiern die Entwickler mit einem Wettbewerb, der die Neuerung der Steam Workshop-Integration zum Thema hat. Dafür müssen die Teilnehmer ihr eigenes Auto gestalten und einreichen. Basierend auf dem Design mit der besten persönlichen Note und dem Einfallsreichtum der Teilnehmer wird dann vom Entwickler ein Gewinner gekürt. Dessen Design findet anschließend seinen offiziellen Weg ins Spiel, ein Fahrer wird nach ihm benannt und dazu gibt es noch einen Geldpreis von 1.000 Pfund als Bonus. Die Teilnahme ist einfach: Ein Screenshot mit dem Design aus dem Steam Workshop muss, zusammen mit dem Steam-Nutzernamen, an social@motorsportmanager.com gemailt werden. Einsendeschluss ist der 20. Februar 2017, der Gewinner wird kurz danach bekanntgegeben. Die kompletten Infos zu diesem Wettbewerb und alle Regeln und Teilnahmebedingungen findet ihr hier ."There is a breakdown of patch 1.23 notes below:Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart