Motorsport Manager: Erscheint auch im Handel; "Create Your Own Team" (Update) und "GT-Serie" (DLC) angekündigt - 4Players.de

SEGA und Playsport Games werden den Motorsport Manager für PC, Mac und Linux auch als Box-Version in ausgewählten Territorien im stationären Handel veröffentlichen. Die Motorsport-Management-Simulation erscheint am 24. März 2017 in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Australien, Polen, Ungarn und in den Benelux-Ländern. Die Box-Fassung wird alle bisherigen Download-Erweiterungen und Updates enthalten. Hierzu gehören auch das Update "Create Your Own Team" und das DLC-Paket "GT-Serie", die beide heute angekündigt wurden.Mit dem Update " Create Your Own Team " wird man sein eigenes Rennteam erstellen können (Logo, Team-Farben, Uniform etc.). Es wird am 22. Februar 2017 als kostenloser Patch zum Download bereitstehen. Am gleichen Tag wird der kostenpflichtige Zusatzinhalt mit der GT-Serie erscheinen. Die GT-Serie erweitert den Motorsport Manager um die Herausforderung, ein in sich geschlossenes Racing-Team zu übernehmen. Die beiden Meisterschaftsserien "GT Challenger" und "International GT Championship" sind enthalten. Neue Fahrer, Teams und Co. sind auch dabei.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart