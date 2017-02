Motorsport Manager: Update "Create Your Own Team" und das DLC-Paket rund um die "GT-Serie" am Start - 4Players.de

Für den Motorsport Manager sind das Update "Create Your Own Team" und das DLC-Paket rund um die "GT-Serie" an den Start gegangen. Nach der Update-Installation kann man fortan sein eigenes Rennteam erstellen (Logo, Team-Farben, Uniform etc.). Außerdem werden viele kleine Veränderungen und Verbesserungen an der Spiellogik vorgenommen.Die Download-Erweiterung " GT Series " kostet 7,99 Euro und erweitert den Motorsport Manager um die Herausforderung, ein in sich geschlossenes Racing-Team zu übernehmen. Die beiden Meisterschaftsserien "GT Challenger" und "International GT Championship" sind enthalten. Die Entwickler schreiben: "Unsere schicken GT-Fahrzeuge nutzen das brandneue Energierückgewinnungssystem, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Während des Rennens sammelt das Fahrzeug Energie, die Manager dann auf zwei Arten einsetzen können: Hybrid-Modus, wobei Treibstoff gespart wird, und Power-Modus, der dem Fahrzeug einen gewaltigen Energieschub verschafft und so gewagte Überholmanöver und bessere Positionsverteidigung zulässt. (...) Die Fahrzeuge selbst nutzen eine abgewandelte Version des Simulationsmodells, um GT-Fahrzeuge umso realistischer darzustellen. Es gibt spürbare Unterscheide beim Bremsen, bei Kurvengeschwindigkeit, Reifenabnutzung, Boxenstoppzeiten und Einfluss von Gewicht auf den Treibstoff. Im Pulk sind die Abstände viel knapper und so werden die ersten paar Runden häufig zu einem nervenaufreibenden Erlebnis, bei dem Überholmanöver auf Höchsttempo keine Ausnahme sind. (...) Was die Politik angeht, so können für Spieler mit dem GT-Pack das Drei-Phasen-Qualifying und das Energierückgewinnungssystem auch in der Monoposto-Kategorie per Abstimmung eingeführt werden. Sie können auch den Steam Workshop nutzen, um diese Regeln für eine neue Karriere direkt zu aktivieren."Letztes aktuelles Video: GT Series DLC