Motorsport Manager: Video: Karun Chandhok spricht über Reifenstrategie - 4Players.de

SEGA und Playsport Games haben den ersten Teil der Videoserie "From the Pit Wall" veröffentlicht, in der einige Grundlagen vom Motorsport Manager vorgestellt werden. Im ersten Video wird alles abgedeckt, was für die Wahl der Reifen wichtig ist: Die Gummimischung, der richtige Reifendruck und die Abstimmung der Aerodynamik, die sich direkt auf die Abnutzung und das Verhalten der Reifen während der Rennen auswirkt. "Die neue F1-Saison ist nicht mehr weit weg und in Barcelona laufen derzeit ausführliche Tests. Es kann also fast keinen besseren Zeitpunkt geben, um auf die Bedeutung der richtigen Reifenwahl hinzuweisen - denn nur damit kann dein Team in Motorsport Manager einen der vorderen Plätze feiern", erklärt Karun Chandhok (Rennfahrer und technischer Berater).Letztes aktuelles Video: Reifenstrategie